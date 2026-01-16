Serie B, Sampdoria-Virtus Entella: in palio tre punti pesanti nel derby del "Ferraris"

La ventesima giornata del campionato di Serie B si apre questa sera (ore 20.30) al "Ferraris" con il derby ligure tra Sampdoria e Virtus Entella, avversarie in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. A dirigere il confronto sarà il sig. Juan Luca Sacchi della sezione AIA di Macerata.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - In zona Playout con 17 punti, i blucerchiati arrivano a questo appuntamento dopo il ko di misura (2-1) nella tana dell'Avellino, ma proveranno a centrare il quarto successo consecutivo tra le mura amiche dopo le vittorie ottenute tra fine novembre e dicembre contro Juve Stabia, Carrarese e Reggiana. Resta più di un dubbio su quella che potrebbe essere la formazione che mister Gregucci schiererà dal primo minuto: nel 3-5-2, è probabile l'impiego della coppia Brunori-Coda nel reparto offensivo.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Due punti in più della Sampdoria, ma la situazione di classifica è piuttosto delicata anche per la truppa di Chiappella che attualmente occupa il 15° posto, a pari merito con il Sudtirol, ed è reduce dalla sorprendente affermazione per 1-0 sul Monza, una delle principali candidate alla promozione diretta in Serie A. Si prospetta una sfida piuttosto delicata anche sotto l'aspetto emotivo, considerando che i biancocelesti hanno sulle spalle una prima metà di stagione davvero molto deludente in trasferta, con ancora zero successi e appena due punti conquistati in un totale di nove gare disputate lontano da Chiavari. Per quel che concerne lo schieramento iniziale, si va verso il 3-4-2-1 con Franzoni e Guiu a supporto di Debenedetti.