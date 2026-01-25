Serie B, si chiude la 21ª giornata: in programma Sudtirol-Padova e Catanzaro-Sampdoria
Si chiude oggi la 21ª giornata di Serie B. Due le gare in programma in questa domenica. Alle 15 il Sudtirol ospita il Padova, mentre la Sampdoria cerca punti salvezza in casa del Catanzaro. Di seguito il riepilogo della giornata fin qui:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (V)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Modena – Palermo 0-0
Spezia – Avellino 1-0
26’ Artistico
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 38
Cesena 34
Juve Stabia 33
Modena 33
Catanzaro 31*
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25*
Avellino 25
Sudtirol 22*
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Spezia 20
Mantova 19
Sampdoria 18*
Pescara 14
*una gara in meno
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.