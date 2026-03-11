Le panchine di Empoli e Mantova sono da promozione eppure…

Svettano nella classifica dei gol pescati in panchina, eppure quello del prossimo settimana rischia di essere un anticipo di play-out.

Di precedenti Empoli-Mantova ne contiamo 10 fra cadetteria e Serie C. La bilancia pende, nettamente, verso gli azzurri forti di un 7-0 per vittorie e di un 20-3 in fatto di marcature, cui dobbiamo aggiungere anche 3 segni X a completare le statistiche.

Non solo.

Per 7 volte su 10 i toscani hanno tenuto la porta inviolata in questi faccia a faccia.

Proprio il primo scontro diretto nel territorio fiorentino andò in scena in occasione di una 30esima giornata di B: 1946-1947, 1-0 al fischio conclusivo, Freschi dopo appena 10 minuti dal fischio d’avvio.

L’ultima volta a punti per i biancorossi fu in occasione dell’1-1 nel 2008-2009.

Com’era andata all’andata? Successo 1-0 per l’Empoli grazie a un centro di Nasti al 67’ (l’ex Cremonese è tornato al gol nell’ultimo turno, dopo che in questo girone di ritorno non aveva praticamente mai segnato).

A proposito, questa affermazione ha portato a quota 6 (3V – 3X) gli incroci OK per gli azzurri fra casa e fuori.

Situazione in classifica.

Empoli con 31 punti (7V – 10X – 12P con 36GF e 42GS), di cui 18 al Castellani (3V – 9X – 3P con 20GF e 16GS). Dopo il giro di boa ha collezionato 4 pareggi, per il resto soltanto KO. Mantova che si trova a quota 30 (8V – 6X – 15P con 30GF e 44GS), 9 dei quali lontano dal Martelli (2V – 3X – 9P con 9GF e 19GS). È reduce dal successo sulla Juve Stabia. Se per i toscani abbiamo scritto di Nasti, per i lombardi dobbiamo segnalare Bragantini autore di 4 centri nelle ultime 4 giornate (contro gli zero nelle precedenti 13).

Chiudiamo segnalando l’ennesimo cambio al timone dei toscani. Dopo Pagliuca (2V – 3X – 2P) e Dionisi (5V – 7X – 10P), stavolta tocca a Fabio Caserta.

PS:… per tornare a parlare dei gol dalla panchina, l’Empoli è primo con 12 centri, il Mantova terzo con 9 nella Serie B 2025-2026.

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE B E SERIE C)

10 incontri disputati

7 vittorie Empoli

3 pareggi

0 vittorie Mantova

20 gol fatti Empoli

3 gol fatti Mantova

PRIMA SFIDA A EMPOLI IN CAMPIONATO

Empoli-Mantova 1-0, 30° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A EMPOLI IN CAMPIONATO

Empoli-Mantova 4-0, 31° giornata 2009/2010