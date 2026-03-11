Quegli ex Venezia in Monza-Palermo. Pohjanpalo da record?

Joel Pohjanpalo è a due lunghezze dal suo record di reti in un singolo campionato italiano. L’attaccante rosanero fece 22 centri col Venezia 2023-2024. Nelle ultime 5 giornate è sempre andato a segno raggiungendo così quota 20. Adesso incrocerà quel Monza contro cui, però, non ha mai trovato la via del gol. Né con i Lagunari in Serie A nel 2024-2025. Né con i siciliani nel girone d’andata.

Ammontano a 20 i Monza-Palermo giocati in cadetteria nella seconda metà del secolo scorso. Perché lo scontro diretto non va in scena in Lombardia dal 1993-1994. La bilancia dei precedenti racconta di 11 vittorie biancorosse, 7 segni X, 2 affermazioni rosanero, 32-16 per i padroni di casa in fatto di marcature (in pratica un rapporto di 2:1).

Non solo.

Monza OK negli ultimi 10 incroci (6V – 4X).

L’ultima sfida terminò 3-1: Valtolina al 22’, Bigliardi al 31’, Valtolina a l 49’, autorete di De Sensi all’89’. Insomma, un ex Venezia, Valtolina, decisivo. E Pohjanpalo è un ex…

Il più recente dei 2 successi siciliani risale al 1970-1971, uno 0-2 griffato Reja al 17’ e Bercellino al 62’.

Come terminò all’andata? Successo per 3-0 dei biancorossi: Mota Carvalho al 39’, Izzo al 50’, Azzi al 95’.

Situazione in classifica.

Monza secondo con 60 punti (18V – 6X – 5P con 46GF e 25GS), 35 dei quali in casa (11V – 2X – 1P con 25GF e 9GS). Dopo 9 turni OK (7V – 2X) è stato sconfitto per 4-2 dallo Spezia. Mai in questo campionato il club di mister Bianco ha subito 2 KO in serie. Palermo terzo a quota 57 (16V – 9X – 4P con 49GF e 22GS), 21 dei quali in trasferta (5V – 6X – 3P con 20GF e 14GS). Viene da 2 affermazioni consecutive, non fa tris da 14, 15 e 16esimo turno (Carrarese, Empoli, Sampdoria).

CONFRONTI DIRETTI A MONZA (SERIE B)

20 incontri disputati

11 vittorie Monza

7 pareggi

2 vittorie Palermo

32 gol fatti Monza

16 gol fatti Palermo

PRIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO

Monza-Palermo 2-1, 20° giornata 1954/1955

ULTIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO

Monza-Palermo 3-1, 19° giornata 1993/1994