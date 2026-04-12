Duello Ranieri-Gasperini, Zazzaroni: "Rottura inevitabile, il club non sa stare tranquillo"

Nella Roma giallorossa tiene banco il duello a colpi di dichiarazioni tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Ne ha parlato anche Ivan Zazzaroni, dalle colonne del Corriere dello Sport: "Ranieri ha cominciato presto a capire Gasperini, allenatore fantastico, carattere che qualcuno definisce «impossibile», e sapeva bene che dopo un’uscita così forte e mirata la rottura sarebbe risultata inevitabile. Siamo a un passo dall’«o noi o lui», o dall’«o io o loro», anche se Claudio, persona e professionista degnissimo, sarebbe verosimilmente disposto a proseguire pur se con accenti diversi".

Prosegue, sottolineando le differenze tra i due: "Gasperini, uno che ha cambiato il calcio (cit. De Zerbi), non conosce le mezze misure nemmeno con i calciatori, la sua è una gestione muscolare ma estremamente redditizia sotto tutti i punti di vista; Ranieri ha ottenuto risultati straordinari con un atteggiamento diametralmente opposto e anche per questo la coesistenza non è semplice".

In chiusura: "Alla fine resta la maledizione di una società che non riesce a stare tranquilla, nemmeno quando può contare su superprofessionisti come Mourinho, Ranieri e Gasp. La proprietà è poco presente e allora perché non si dota di un alto dirigente serio e credibile in grado di evitare la collisione perfino tra due stelle con identici obiettivi?".