Serie B, Venezia-Catanzaro: lagunari per la continuità. Incrocio tra big al "Penzo"

Dopo l'anticipo di ieri sera tra Sampdoria e Virtus Entella (1-1), la ventesima giornata di Serie B prosegue oggi pomeriggio (ore 15) con tante altre sfide ricche di fascino. Al "Penzo", in particolare, andrà in scena uno dei match più attesi del fine settimana tra i padroni di casa del Venezia, in piena corsa per la promozione diretta in Serie A, e il Catanzaro, a caccia del miglior piazzamento possibile in chiave Playoff.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Reduci da quattro vittorie consecutive (l'ultima ottenuta in trasferta contro la Reggiana per 3-1), i lagunari approcciano questa partita con una lunga striscia positiva sulle spalle e un'imbattibilità casalinga che dura dal mese di settembre. In generale, l'ultimo ko degli arancioneroverdi in campionato è maturato al "Ceravolo" di Catanzaro nella gara d'andata terminata sul 2-1 in favore dei giallorossi. Mister Stroppa, forte di alcuni numeri davvero molto positivi (34 gol fatti, 15 subiti e appena tre sconfitte stagionali), punta a mantenere alta l'asticella, consapevole che il percorso con destinazione Serie A sarà ancora lungo e ricco di insidie. Out lo squalificato Schingtienne, oltre a Bjarkason e Plizzari, mentre torna a disposizione Franjic. In chiave probabile formazione, si va verso il 3-5-2 con Yeboah e Adorante nel reparto offensivo.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Dopo aver perso contro il Frosinone primo della classe, i calabresi sono subito chiamati a mettersi alla prova anche con la seconda forza del torneo: la sconfitta dello scorso weekend con i ciociari ha interrotto una striscia di sei risultati utili di fila per i giallorossi, che quest'oggi proveranno a ripartire da zero con l'obiettivo di offrire una prestazione simile a quella dell'andata per mantenersi in piena corsa per il quarto posto, attualmente occupato dal Palermo e distante tre lunghezze. Out i partenti Pandolfi e Oudin, oltre a Petriccione e Frosinini che sono stati fermati dal Giudice Sportivo: figurano tra i convocati, invece, Di Francesco e Pompetti. In quanto a schieramento, è ipotizzabile un 3-4-2-1 con Iemmello e Cissè a supporto di Pittarello.