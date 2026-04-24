TMW Venezia ad un passo dalla Serie A. Il Monza vince: adesso tutto dipende dal Frosinone

Il Venezia si avvicina alla Serie A con 75 punti in classifica dopo 35 giornate, tre in più del Frosinone e ora a pari punti con il Monza, che ha già giocato e vinto l’anticipo della 36ª giornata battendo 1-0 il Modena.

La condizione indispensabile: vincere con l'Empoli

Prima di guardare agli altri campi, il Venezia deve fare il suo: sabato 25 aprile, al 'Penzo', arriva l'Empoli in una gara complicata dal fatto che i toscani sono, sorprendentemente, ancora a rischio salvezza. Una vittoria porterebbe i lagunari a 78 punti con due gare ancora da disputare, un bottino già di per sé molto difficile da raggiungere per le inseguitrici.

Le combinazioni da seguire

Con un successo del Venezia, la promozione diretta potrà diventare matematica solo in caso di mancata vittoria del Frosinone. Il Monza, infatti, ha già fatto il suo battendo il Modena e salendo a quota 75, tenendo così ancora aperta la corsa. Tutto passa dunque dalla gara del Frosinone contro la Carrarese: se i ciociari non dovessero vincere, il massimo raggiungibile sarebbe 78 punti, esattamente quelli del Venezia in caso di successo, ma con gli scontri diretti a favore dei lagunari.

Il regolamento della Serie BKT prevede infatti, in caso di parità di punti, il ricorso alla classifica avulsa. E negli scontri diretti stagionali il Venezia ha battuto il Monza 2-0 al 'Penzo' e pareggiato 1-1 in trasferta (4 punti contro 1), mentre ha sconfitto il Frosinone sia in casa (3-0) sia al 'Benito Stirpe' (1-2), raccogliendo 6 punti contro 0. Parità di punti significherebbe comunque secondo posto per i veneziani.

L'unico scenario che rimanda tutto

Se invece il Frosinone dovesse vincere, la festa andrebbe rimandata: i ciociari salirebbero a 75 punti con ancora due partite da giocare e un massimo potenziale di 81, mantenendo viva la possibilità di sorpasso. In quel caso la promozione diretta del Venezia potrebbe arrivare alla 37ª giornata, il 1° maggio.