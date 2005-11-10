Serie B, Virtus Entella-Mantova: scontro di ambizioni a Chiavari

L’ottava giornata del campionato di Serie B propone un incrocio ad alta tensione tra Virtus Entella e Mantova, in programma sabato 24 ottobre alle ore 15:00. Sul terreno in sintetico del "Comunale" di Chiavari va in scena una sfida che mette di fronte due squadre separate da cinque punti in classifica ma unite da una grande fame di risultati. I padroni di casa, decisi a proseguire la propria risalita, ospitano un Mantova desideroso di riscattarsi immediatamente e di dimostrare che la recente battuta d'arresto non ne ha intaccato lo spessore. La sfida si preannuncia così come un vero e proprio spartiacque per gli obiettivi e le ambizioni di entrambe le compagini.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - I biancazzurri attraversano un momento di forma eccellente e si presentano all'appuntamento galvanizzati dal prezioso successo per 2-1 ottenuto sul campo del Padova. Per la formazione tratta del quinto risultato utile consecutivo (tra cui spicca anche il blitz esterno di Pisa), una striscia positiva che ha cancellato l'avvio shock da due sconfitte nelle prime due uscite e ha portato i liguri a quota 9 punti, al decimo posto in graduatoria. Forti di un'identità ritrovata e dal calore del proprio pubblico, i "Diavoli Neri" vogliono sfruttare le dimensioni ridotte del proprio terreno di gioco per piazzare il colpo grosso contro la seconda forza del torneo. Dal punto di vista tattico, Chiappella pare orientato a confermare gran parte dell'undici visto all'Euganeo: nel 3-4-1-2 di partenza, l'unica vera novità dovrebbe essere l'inserimento di Vignali sulla corsia destra al posto di Mezzoni.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Il Mantova sbarca in Liguria ferito ma tutt'altro che ridimensionato. La sconfitta casalinga per 2-0 rimediata nello scontro al vertice contro la capolista Palermo ha interrotto la marcia dei virgiliani, lasciandoli però saldamente al secondo posto in classifica a quota 14 punti, con una lunghezza di vantaggio sulle inseguitrici Pisa e Modena. Per la squadra la trasferta di Chiavari rappresenta l'occasione perfetta per cancellare il passaggio a vuoto e confermare la bontà di un progetto tecnico ambizioso e basato su giocatori di proprietà. L'infermeria porta buone notizie soltanto parziali: se da un lato restano ai box Silva e Chinetti, mister Modesto ritrova tra i convocati Meroni e Vesentini (destinati inizialmente alla panchina) oltre a Vlahovic, Spinaccé e Paoletti, di rientro in gruppo. Per quanto riguarda lo scacchiere tattico, i biancorossi dovrebbero disporsi a specchio con un 3-4-1-2 affidando le chiavi dell'attacco al tandem formato da Ilie e Ruocco, supportati da Bragantini sulla trequarti.