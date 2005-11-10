Serie B, Modena-Cesena, la sfida generazionale fra i bomber Belotti e Shpendi

Si affrontano per la 28^ volta Modena e Cesena nel sentito derby fra gli emiliani e romagnoli, di fronte questo pomeriggio al “Braglia” nella gara valida per l’8^ giornata di serie BKT, che inaugurerà il tour de force che vedrà protagoniste le squadre della seconda serie nazionale a tre partite nel giro di una settimana. I canarini sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta maturata a Carrara nell’ultimo turno facendo valere il fattore campo dove hanno ottenuto due successi in tre partite. Dall’altra parte i bianconeri si devono togliere quella sorte di “pareggite” che gli ha impedito di trovare la continuità necessaria in campionato, rimanendo imbrigliati ai margini della zona playout. Per la truppa di Alessandro Diamanti il successo manca da quasi due mesi, ovvero dal blitz di Chiavari per 2-1. Sfida ricca di interesse e spunti, come la sfida tra i due tecnici e quella generazionale fra i due bomber. Dirige Dario Madonia di Palermo.

Come arriva il Modena – Daniele Galloppa deve fronteggiare le assenze dei lungo degenti Sersanti, Manquant e Stenio Zanetti. Nel 4-3-2-1 di partenza davanti a Chichizola in difesa sono sicuri del posto solo Tonoli e Nador mentre Folino va ad insidiare Nieling mentre sulla corsia sinistra consueto ballottaggio fra Azzi e Zampano. Brugman in cabina di regia affiancato da Bianco e Santoro con Ambrosino e Caso a supporto di bomber Belotti.

Come arriva il Cesena - Sull’altra sponda Alessandro Diamanti deve fare a meno di Caprini, Schirone che vanno ad aggiungersi al lungo degente Klinsmann. In dubbio Ilic che potrebbe stringere i denti mentre Pagano va verso il Forfait. Nel 4-3-3 di partenza davanti a Siano andranno Ilic e Gelli con Ciofi e Frabotta a completare la linea difensiva. Bohinen in mediana affiancato a destra da uno fra Guidi e Francesconi e Bisoli. Shpendi riferimento offensivo affiancato da D’Andrea e Fiori.