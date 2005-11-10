Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Elezioni Figc, il rebus: non tutti in A convinti da Malagò, torna l’idea Galliani

TMW
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 00:54Serie A
24.10.2026 00:54Serie A
Fonti preferite
La Serie A si interroga sul futuro della Federcalcio: il sostegno al commissario non è unanime e prende quota un’alternativa di peso
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro della Federcalcio è un rebus ancora senza soluzione. Giovanni Malagò, attuale commissario straordinario della FIGC, resta il favorito per le elezioni presidenziali del 14 dicembre, ma la questione della candidatura resta aperta e torna d’attualità un nome già ipotizzato nelle fasi che hanno preceduto il commissariamento.

La palla è in mano ai club di Serie A, un fronte molto meno compatto rispetto alla primavera. Malagò sta sentendo tutti i presidenti e alcuni si sono già mossi per raccogliere le firme: ne bastano 11 su 20, l’ideale sarebbe arrivare almeno a 15/16 e non è scontato che ci si arrivi. A seminare perplessità, alcune scelte di questi mesi - la nomina di Bianchedi come capodelegazione, il ritorno di Mancini ct - e l’incertezza attorno alla nomina del segretario generale, ruolo a cui è destinato Giancarlo Viglione, che non convince tutti.

Resta viva l’idea Galliani

In questo scenario, alcuni club di Serie A, compresi alcuni grandi elettori iniziali di Malagò, studiano la strada che porterebbe Adriano Galliani in FIGC. Una soluzione possibile se ci fosse un passo indietro di Malagò, in previsione di un appoggio poco convinto, o anche se - ma non è così facile - la A non dovesse arrivare nemmeno a quell’11 su 20. Filtra ottimismo da tutti: dal commissario sulla sua nuova vittoria, ma anche da chi considera già chiusa la breve era Malagò e spera nel volo del Condor su via Allegri. Chissà chi avrà ragione.

Articoli correlati

Immagine news 1
FIGC, se salta Malagò c'è la candidatura di Galliani: quattro club lo hanno contattato
Immagine news 2
Galliani: "Baresi trattava direttamente ad Arcore, ora ha raggiunto il suo presidente"
Immagine news 3
Morte Baresi, il messaggio di Galliani: "Hai raggiunto il tuo Presidente. 6 per sempre"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
01:00 Serie A
Calciomercato No Stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre
Immagine news 2
00:54 Serie ATMW
TMWElezioni Figc, il rebus: non tutti in A convinti da Malagò, torna l’idea Galliani
Immagine news 3
00:30 Serie A
La Fiorentina si mette a tre? Vanoli: "Se faccio un passo indietro per farne tre in avanti..."
Immagine news 4
00:23 Serie A
Quando la prima da titolare di Ricci col Como? Fabregas: "Arriverà la sua possibilità"
Immagine news 5
00:19 Serie A
Torino, Fitz-Jim: "Felice per il mio primo gol, ripagata la fiducia di Abate"
Immagine news 6
00:15 Serie A
L'ex Bertotto: "Mi aspettavo un upgrade di Runjaic, con il Lecce ho visto un Udinese in balia"
Immagine news 7
00:08 Serie A
L'ex tecnico di Lulli: "L'ho spostato io nel ruolo che gli fa fare Gasp. Ha qualità morali incredibili"
Ieri
Immagine news 8
23:59 Serie A
Torino, Belghali ammette: "Bello il gol di stasera, ma quello al Mondiale è stato meglio"
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Napoli, a gennaio arriva un centrocampista. Inserimento su Romano, che piace anche a Juve e Inter. Ecco gli altri nomi. Lucca di nuovo in uscita?. Sale il pressing su Varela. Per Lang ipotesi Ajax e Psv
Primo piano
Immagine top news n.0 Elezioni Figc, il rebus: non tutti in A convinti da Malagò, torna l’idea Galliani
Immagine top news n.1 Antonio Conte rompe il silenzio sul suo futuro. Spoiler: né Juve né United, per adesso
Immagine top news n.2 Ecatombe Juventus, Spalletti perde anche Celik e Nico Gonzalez: salgono a 9 gli infortunati
Immagine top news n.3 Ravenna, ufficiale il ritorno in campo di Ronaldinho: giocherà il derby contro il Forlì
Immagine top news n.4 Il Torino brinda con Fitz-Jim: l'ex pupillo di Farioli trova il suo primo gol in Serie A
Immagine top news n.5 Il nuovo capocannoniere della Serie A è costato appena 3,5 milioni di euro
Immagine top news n.6 Abate fa tre di fila in Serie A: l'ultimo col Torino era stato Mazzarri nel 2019. E alla fine fu Europa
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Torino supera la Juventus e entra in zona Europa
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.2 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
Immagine news podcast n.3 Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato No Stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre
Immagine box news Serie A Elezioni Figc, il rebus: non tutti in A convinti da Malagò, torna l’idea Galliani
Immagine box news Serie A La Fiorentina si mette a tre? Vanoli: "Se faccio un passo indietro per farne tre in avanti..."
Immagine box news Serie A Quando la prima da titolare di Ricci col Como? Fabregas: "Arriverà la sua possibilità"
Immagine box news Serie A Torino, Fitz-Jim: "Felice per il mio primo gol, ripagata la fiducia di Abate"
Immagine box news Serie A L'ex Bertotto: "Mi aspettavo un upgrade di Runjaic, con il Lecce ho visto un Udinese in balia"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Empoli-Vicenza a Hellas Verona-Pisa, i convocati per l'8ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Empoli, Andreoletti: "Sarebbe stato fondamentale vincere, errori pagati a caro prezzo"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Ottimo atteggiamento, Valoti è il giocatore più bravo che ho"
Immagine box news Serie B Empoli-Vicenza 0-2, le pagelle: ingenuità di Curto, Gallo fa il colpaccio in trasferta
Immagine box news Serie B Serie B, 8ª giornata: Empoli-Vicenza 0-2. Quarta sconfitta nelle ultime 5 per i toscani
Immagine box news Serie B Serie B, 8ª giornata: Empoli-Vicenza 0-1 al 45'. Rauti porta avanti il Lane
Serie C
Immagine box news Serie C Spezia-Latina, non è una gara come le altre. Primo incrocio in Serie C dalla promozione del 2012
Immagine box news Serie C Cosenza, Coppitelli prima del Savoia: “Siamo uniti, siamo al completo e pronti a dare tutto”
Immagine box news Serie C Pescara, Merola ritrova la doppietta dopo 18 mesi: Perugia ko e rincorsa che continua
Immagine box news Serie C Sambenedettese-Livorno, D’Alesio: “Questo stadio o lo domini o ti domina”
Immagine box news Serie C Serie C, 11ª giornata: i risultati degli anticipi. Vittoria fondamentale per il Pescara
Immagine box news Serie C Serie C, Zola: “È fondamentale dare fiducia ai ragazzi”
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Roma, giallorossi in difficoltà negli scontri diretti: una sola vittoria nelle ultime 13 sfide
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Rennes, Spalletti cerca risposte: vietato sbagliare
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Inter-Shakhtar
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione della Coppa del Mondo per club femminile
Immagine box news Calcio femminile Janogy e il racconto della sua gravidanza: "Orgogliosa di far parte della Fiorentina"
Immagine box news Calcio femminile La diva silenziosa divenuta tra i simboli del calcio italiano: la Roma ha blindato Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Roma Femminile, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Manuela Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
24 ottobre 1857, dal cricket nasce il calcio. Il club più vecchio al mondo è in nona divisione
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni