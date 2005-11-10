Calciomercato No Stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre

ROMA, ACCORDO PER IL RINNOVO DI LULLI. NAPOLI, ALLEGRI CHIEDE TRE RINFORZI. JUVENTUS, TORNA KAIO JORGE? INTANTO PIACE OUAZANE. INTER SU PEDRINHO. DI GREGORIO IDEA PER IL BOLOGNA. FIORENTINA, PIACE HOJBJERG. IL PARMA GUARDA IN GERMANIA

La sessione invernale si avvicina e le società di Serie A iniziano a definire le priorità per gennaio. Il Napoli pensa ad almeno tre rinforzi, la Roma vuole completare il lavoro iniziato in estate, mentre Juventus, Inter e Fiorentina studiano interventi per correggere le rispettive rose. Sullo sfondo iniziano a prendere forma anche alcune operazioni in vista della prossima estate.

Partiamo dal Napoli, dove Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Massimiliano Allegri hanno già iniziato a programmare gennaio. Gli azzurri vorrebbero inserire almeno tre nuovi elementi e per la fascia destra torna d'attualità Dodò, già seguito durante l'estate e in scadenza con la Fiorentina nel giugno 2027. A centrocampo piace Mamadou Coulibaly del Monaco, mentre tra le alternative viene monitorato Sebastian Szymanski del Rennes. Attenzione anche ad Asane Sow per la corsia sinistra e a Oumar Solet dell'Udinese per la difesa.

La Roma pensa a due interventi. Gian Piero Gasperini chiede soprattutto un esterno offensivo mancino e un laterale a tutta fascia. Per il primo ruolo resta vivo il gradimento per Jamie Gittens, che sta trovando poco spazio al Chelsea, mentre piace anche Jamie Leweling dello Stoccarda. Più complicata la pista Luiz Henrique dello Zenit, mentre sullo sfondo rimane Endrick, che il Real Madrid non vorrebbe però lasciar partire. Sulla fascia può tornare invece d'attualità Jayden Oosterwolde, già trattato durante l'estate.

Sempre la Roma lavora per blindare Emanuele Lulli. Il prodotto del vivaio giallorosso è ormai a un passo dal rinnovo: raggiunto l'accordo per prolungare fino al 30 giugno 2031 il contratto attualmente in scadenza nel 2027. Per il futuro resta inoltre monitorato William Gomes del Porto, talento brasiliano classe 2006 che piace molto alla dirigenza, ma che presenta costi decisamente elevati.

La Juventus continua invece a interrogarsi sull'attacco. Randal Kolo Muani e Nick Woltemade stanno faticando soprattutto in campionato e un intervento a gennaio appare possibile. Tra i vari nomi accostati ai bianconeri, da Zirkzee a Balogun, nelle ultime ore è arrivata l'autocandidatura di Kaio Jorge. Il brasiliano ha segnato 47 reti nelle ultime 88 presenze con il Cruzeiro e ha dichiarato apertamente di voler tornare in Italia, possibilmente proprio a Torino. Un dettaglio può favorire l'operazione: la Juventus conserva il 30% sulla futura rivendita del giocatore.

I bianconeri continuano inoltre a osservare Abdellah Ouazane, gioiello classe 2009 dell'Ajax. La Juventus lo aveva seguito già nei mesi scorsi prima che la pista sfumasse, mentre oggi sul giovane talento marocchino è tornato con decisione anche il Real Madrid.

Capitolo Inter. La società nerazzurra è rimasta impressionata da Pedrinho, terzino sinistro dello Shakhtar Donetsk protagonista proprio a San Siro nella sfida di Champions League. Il classe 2002 verrà seguito nei prossimi mesi, anche se la valutazione è già importante: gli ucraini chiedono circa 25 milioni di euro. Nel frattempo l'Inter lavora per blindare Carlos Augusto, autore di un grande avvio di stagione con quattro gol e due assist in 438 minuti. L'obiettivo è arrivare entro la fine del mese al prolungamento del contratto fino al 2031.

La Fiorentina prepara invece diversi correttivi dopo un avvio di stagione complicato. La priorità è il centrocampo, dove può tornare d'attualità Pierre-Emile Hojbjerg: il Marsiglia potrebbe essere costretto a cedere per sistemare i conti. In difesa il grande obiettivo resta Tiago Gabriel del Lecce, mentre non è escluso un intervento anche tra i pali qualora David De Gea continuasse a offrire prestazioni poco convincenti.

Sul fronte delle uscite viola, molto dipenderà da Dodò. Il brasiliano può partire a gennaio, ma in assenza di una soluzione non viene escluso neppure il rinnovo. In quel caso potrebbe essere interrotto anticipatamente il prestito di Joao Mario. Da valutare anche Marin Pongracic, scivolato indietro nelle gerarchie difensive.

Possibile movimento anche sull'asse Bournemouth-Bologna. Michele Di Gregorio, ceduto dalla Juventus agli inglesi in prestito oneroso con diritto di riscatto, continua a essere la riserva di Djordje Petrovic e potrebbe cercare una nuova soluzione. Con Lukasz Skorupski in scadenza, il Bologna valuta il portiere italiano per gennaio o per la prossima estate, anche considerando il rapporto con Raffaele Palladino.

Infine il Parma guarda in Germania. Gli osservatori emiliani stanno seguendo Louis Oppie, terzino sinistro classe 2002 del St. Pauli. Il giocatore può essere impiegato anche come esterno di centrocampo e rappresenta uno dei profili valutati per adeguare la rosa alle richieste di Alberto Gilardino dopo il recente cambio in panchina.