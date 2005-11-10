Serie B, Cremonese-Juve Stabia: gara per risalire la classifica allo Zini

La Serie B è pronta a tornare in campo con l'ottava giornata in cui, tra le altre, sono pronte a darsi sfida Cremonese e Juve Stabia. Le due formazioni, che partivano con obiettivi diversi in stagione, arrivano a questa partita molto vicine in classifica, in posizioni non auspicate ad inizio anno.

COME ARRIVA LA CREMONESE



La squadra di Pecchia ancora non riesce a decollare. Arrivato dopo l'esonero di Giampaolo, l'ex tecnico del Parma era partito bene con una bella vittoria contro il Padova. Da lì sono poi arrivati tre pareggi consecutivi e un sconfitta, pesante, nell'ultima giornata contro il Pisa per 3-1. Adesso i grigiorossi non possono più sbagliare, se non vogliono vedere sfuggire le zone alte della classifica già ad ottobre.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Imbattuta dalla terza giornata, i ragazzi di De Giorgio hanno raccolto nove punti in stagione, che diventano cinque per i quattro di penalizzazione che deve scontare il club. Nonostante le difficoltà i gialloblu stanno disputando un inizio di campionato più che incoraggiante, e ne è la dimostrazione la bella vittoria contro il Sudtirol, che era ancora imbattuto in stagione, nell'ultimo turno.