Spezia, D’Angelo: “ dobbiamo essere consci che nelle tre partite che restano dobbiamo provare tutto.”

Lo Spezia ha travolto il Südtirol per 6-1, firmando una prova di forza che permette agli aquilotti di abbandonare l'ultimo posto e riaccendere le speranze di salvezza. Nonostante il netto successo, il percorso verso la permanenza in categoria resta complesso, pur segnando una netta ripartenza per la squadra di D'Angelo. Valoti, Beruatto, Di Serio, Lapadula, Sernicola e Aurelio sono i firmatari di un trionfo che sembrava inaspettato nel pre gara

Dopo il match Luca D’angelo ha parlato così presso i microfoni della sala stampa di La Spezia: “Specialmente al termine del campionato gli episodi diventano determinanti e così come erano stati negativi gli episodi con Carrarese e Mantova, oggi è girato tutto al meglio e la partita dopo il 2 a 1 è stata in discesa. I calciatori sono stati bravi, siamo riusciti a segnare tanti gol e oltre che per il morale e la classifica, è sicuramente importante anche per la differenza reti. Vlahovic ha avuto un risentimento che lo ha tenuto ai box. Sul ritiro ritengo che visto che vogliamo giocarci le nostre possibilità fino alla fine e giocare al massimo delle nostre possibilità, quindi non vogliamo lasciare nulla di intentato: l'intenzione pertanto è quella di proseguire. Sul goal subito penso che quando gli altri tirano contro di noi sono sempre incredibilmente precisi; è vero che ci sono stati numerosi tocchi da parte dei calciatori avversari, ma in una partita non sempre si può essere perfetti in ogni istante.”

Ha proseguito poi così il mister spezzino: “Al mio ritorno ho trovato una squadra ineccepibile a livello di impegno e dedizione, poi ovvio che la situazione di classifica in cui ci troviamo ci porta ad essere più nervosi, ma dobbiamo continuare così. Bandinelli ha avuto un piccolo risentimento e non abbiamo voluto rischiare nulla, dato che la partita era ancora molto lunga. Di Serio ha preso una botta negli ultimi minuti del primo tempo e gli girava la testa, così abbiamo preferito non perdere lo slot dei cambi e sostituirlo nell’intervallo. Lapadula e Valoti sono due calciatori molto forti, ora stanno bene e sono davvero preziosi per noi. Credo che la dignità là si perda quando non c’è impegno e a questi ragazzi non si può dire nulla da quel punto di vista; il campionato è stato deludente e questo è sotto gli occhi di tutti, noi dobbiamo essere consci che nelle tre partite che restano dobbiamo provare tutto, anche se sicuramente non sarà facile e nessuno ci regalerà nulla. Se fossi un tifoso dello Spezia e nei prossimi giorni incontrassi un calciatore, penso che lo abbraccerei e caricherei perché noi possiamo vincere a Catanzaro e possiamo ancora giocarci le nostre carte, pertanto l'aiuto di tutti è fondamentale"