Spezia, Di Serio: "Fiducioso per il futuro. Sudtirol? Scontro diretto per la salvezza"

Ospite delle colonne de La Nazione, Giuseppe Di Serio, attaccante dello Spezia, ha parlato della corsa verso la salvezza del club aquilotto in Serie B:

"Devo dire che ora abbiamo sistemato un po’ di cose che all’inizio del campionato non andavano, io sono molto fiducioso per il futuro. La classifica è cortissima, basta poco per trovarsi in altre zone. Aggiungo che la squadra è forte, si può fare bene".

Sul prossimo match di campionato contro il Sudtirol, invece, spiega: "Si tratta di uno scontro diretto molto importante, i biancorossi stanno molto chiusi e ripartono in contropiede, dovremo stare attenti a fare giocate semplici e alle preventive. Conosco bene mister Castori perché l’ho avuto a Perugia, sarà una partita dove conterà l’aspetto fisico, siamo preparati su questo aspetto".