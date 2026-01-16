Spezia, Donadoni: "Dobbiamo portar via punti da Palermo. Mercato? Stiamo lavorando bene"

“Ho visto oggi per la prima volta Romano e l’impressione è sicuramente positiva, perché è un giovane con prospettive importanti e mi ha fatto subito una buona impressione; arriva da una scuola dove è abituato a fare un certo tipo di calcio e quest’anno ha avuto modo di lavorare con un allenatore preparato come Gasperini, quindi è sicuramente preparato e anche per noi è stimolante lavorare con giovani che hanno qualità e voglia”. Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni in conferenza stampa alla viglia della sfida conto il Palermo si sofferma sugli ultimi due arrivi: “Valoti è un calciatore più esperto, importante per la categoria, con alle spalle vittorie di campionati e il suo apporto potrà essere rilevante per noi; chiaro che ad oggi non ha minutaggio alle spalle, ma dovremo essere noi a metterlo a regime il prima possibile”.

Il tecnico, come si legge sui canali ufficiali del club, si sofferma poi sul prossimo avversario: “A Palermo non voglio sentir dire che non abbiamo nulla da perdere, loro hanno il doppio dei nostri punti perché hanno meritato in campo, ma noi dobbiamo fare in modo di portare via punti dal Barbera, lottare su ogni pallone e uscire dal terreno con la sicurezza di aver dato tutto. - prosegue ancora Donadoni - Dovremo essere focalizzati su quello che ci sarà da fare sul campo, non su altro; misurarsi con chi sta davanti, deve essere uno stimolo, non può esserci paura e sta a noi dimostrare qualcosa, non si può pensare di andare a Palermo per preoccuparsi e scendere in campo così”.

Spazio poi ai giovani, da Vlahovic a Comotto fino all’ultimo arrivato: “Vlahovic fin dal mio arrivo ha avuto le chance per mostrare il proprio valore, deve metterci anche la convinzione per giocare come lui sa fare. L’età non è un problema, perché un diciassettenne come Comotto ha dimostrato di saperci stare senza problemi e abbiamo preso Romano che è un altro giovane di qualità. - prosegue ancora Donadoni - Gli innesti non hanno avuto alcuna difficoltà a integrarsi, perché questo è un gruppo positivo e ho a disposizione grandi professionisti. Chiaro che non dobbiamo essere così altalenanti nei risultati e nelle prestazioni, ma dobbiamo cercare di trovare la continuità che fino ad oggi ci è mancata”.

In conclusione il mister aquilotto si sofferma brevemente anche sul mercato: “I programmi sono in linea con quello che avevamo in mente, devo ringraziare il direttore e la proprietà perché stanno lavorando molto bene e hanno capito le necessità che avevamo e per quelle stanno continuando a lavorare”.