Spezia, Donadoni: "Gli errori ci stanno, se giochiamo così ne perdiamo poche"

Roberto Donadoni, tecnico dello Spezia, analizza così in conferenza stampa la sconfitta in casa con la Reggiana: "Ho poco da imputare ai ragazzi che hanno fatto la partita che ci eravamo preposti di fare. Abbiamo tirato 22 volte - riporta cittadellaspezia.com -, il portiere ha fatto 4-5 parate importanti. Loro una volta sola. Le situazioni le abbiamo create, quel pizzico di fortuna necessaria è mancata. Ma se giochi così le partite è difficile perdere anche se oggi lo abbiamo fatto, ma a lungo andare è difficile che non le porti a casa. Dobbiamo essere convinti di questo, abbiamo fatto una prestazione come andava fatta e dobbiamo farlo anche martedì a Padova. Dobbiamo avere tutte le energie necessarie, di oggi c’è poco da dire".

La prestazione viene valutata positivamente: "La Reggiana sa che subisce la pressione e tende a chiudersi, cercando di limitare le occasioni. È inevitabile che le occasioni nascano da azioni sporche, pensare di andare in porta con una azione pulita è difficile se non c’è un’iniziativa personale. Abbiamo messo dentro tanti palloni, lì serve quel pizzico di lucidità in più. Non mi aspettavo tanto di diverso nel secondo tempo, volevamo rimediare al risultato e gli avversari han cercato di tamponare. Quando tiri 22 volte e hai 5-6 occasioni pulite da mettere dentro non penso si possa pensare ad una prestazione negativa. Il risultato ci fa male ma dobbiamo pensare alla partita di martedì per disputare una partita come questa”.

Sull’errore che ha portato al gol della Reggiana: “Gli errori ci stanno. Non mi preoccupa che uno sbagli, mi preoccupa se uno non ci prova. Nei primi minuti siamo partiti con tre occasioni incredibili, poi abbiamo continuato fino al gol subito. Non dobbiamo pensare solo al singolo errore, a volte un singolo ti fa vincere. Dobbiamo reagire nella maniera giusta”.

Infine sul ko di Skjellerup a pochi minuti dal match e il rientro imminente di Lapadula: “Skjellerup stava finendo riscaldamento, ha calciato e ha sentito una fitta. Mi auguro non sia niente di importante, ma in una partita come questa anche la sua stazza poteva dare una mano. Ci hanno provato gli altri, è positivo che sia Bandinelli che Valoti siano rientrati e stiano bene, come Di Serio. Speriamo di recuperare Hristov per la prossima, dopo che si è allenato sia ieri che l’altro ieri. Ma non vogliamo correre rischi. Lapadula è rientrato ieri sera con noi, domani comincerà con il lavoro sul campo con la squadra. Ci vuole del tempo, è fuori da un mese e mezzo, spero che questo rientro sia finalmente decisivo per fargli dare una mano alla squadra. Gianluca ci tiene tantissimo, anche oggi in ritiro era prodigo di positività e consigli. Avere tutti a disposizione è un vantaggio, spero di averlo il prima possibile”.