Spezia, Roberts promette 25 milioni entro maggio 2026: bilancio in rosso ma società solida

Lo Spezia respira. Dopo mesi complicati, scrive CittadellaSpezia, il club ligure ha trovato stabilità finanziaria grazie a Thomas Roberts. Il finanziere di Boston si è formalmente impegnato, con documento notarile del 24 luglio scorso, a versare 25 milioni di euro nelle casse aquilotte entro maggio 2026.

Il bilancio al 30 giugno 2025 depositato dalla società racconta di una perdita di 26,1 milioni di euro, ma anche di un patrimonio netto di 4,6 milioni e un indebitamento finanziario contenuto in 11,3 milioni. Numeri che certificano le difficoltà ma anche la solidità garantita dal nuovo proprietario, che ha già versato 9,5 milioni entro il 30 giugno e altri 17 milioni dopo la chiusura dell'esercizio.

I numeri del bilancio

Il valore della produzione crolla da 57,7 a 22,7 milioni di euro, trainato dal taglio dei contributi (da 32,9 a 7 milioni), dal calo delle plusvalenze (da 14,9 a 7,2 milioni) e dei prestiti onerosi. La stagione precedente aveva beneficiato delle cessioni di Nzola alla Fiorentina (plusvalenza 11,6 milioni) e Gyasi all'Empoli (2,4 milioni).

Nota positiva: i ricavi pubblicitari crescono del 154% (da 783mila a 1,2 milioni) e la campagna abbonamenti record con 6.788 tessere porta altri 1,2 milioni. Sul fronte mercato, maxi plusvalenza dalla cessione di Kouda al Parma per 3,8 milioni (a bilancio per 704mila) e di Holm al Bologna per 3,6 milioni.