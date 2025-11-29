Spezia-Sampdoria, i convocati di Gregucci: ancora assente Cuni
TUTTO mercato WEB
Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 26 blucerchiati convocati per la sfida con lo Spezia, in programma domani, domenica, al “Picco” (ore 17.15) e valida quale 14.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.
Difensori: Coubiș, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Ferri, Henderson, Malagrida, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Narro, Pafundi, Pedrola.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie B, le ufficiali di Palermo-Carrarese: Inzaghi cambia volto ai rosanero, Calabro punta sulla solidità
Serie C
Pronostici
Calcio femminile