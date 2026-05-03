Stroppa: "Se un top club di B mi chiamasse? Lasciamo stare. Oggi per me il Venezia vale troppo"

"Rispetto alle altre tre promozioni centrate, stavolta siamo stati davanti per mesi. Credo di essere stato coerente con quello che avevo detto all’inizio: per qualità è una squadra superiore alle altre, lo pensavo quando eravamo quinti o sesti ma vedevo prestazioni di altissimo livello": così, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa. Che con i suoi ha centrato la promozione in Serie A a 90' dal termine della stagione, e dovrà ora capire, all'ultima giornata, se da primo o da secondo.

Ma poco importa questo, il traguardo è stato raggiunto, e questo è ciò che interessa. Con il futuro che può così già essere programmato; per il trainer è per altro scattato il rinnovo automatico, ma entro il 15 giugno si può comunque liberare.

Laconico in merito, dice solo che "Stroppa non gioca per salvarsi", ed ecco che, ribadito che la A è un altro sport aggiunge che molto dipenderà dai progetto che il Venezia gli presenterà. Ma attenzione, l'ambizione di giocarsi le sue carte in Serie A l'allenatore le ha ancora, e non cederebbe neppure alla corte di un top club di Serie B: "No, lasciamo stare. Oggi il Venezia per me vale troppo, non mi siederei nemmeno a parlare".