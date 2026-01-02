Tre anni senza Vialli: mostre e tributi al Molo dall'Amicizia, i tifosi della Samp pronti a ricordarlo

Tre anni senza Gianluca Vialli. Il 5 gennaio prossimo saranno trascorsi 36 mesi dalla scomparsa dell'ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, arresosi dopo una brutta malattia e lasciando un incolmabile vuoto nel cuore di tutti gli appassionati del pallone. I trionfi in blucerchiati, quelli in bianconero con la Champions League del 1996 (il cui trentennale ricorrerà proprio il prossimo 22 maggio) fino ad arrivare alla vittoria dell'Europeo a Wembley da capo-delegazione azzurro con l'amico di sempre Roberto Mancini come commissario tecnico.

Mostra per Vialli

E a Genova i tifosi doriani sono pronti a ricordare il loro numero 9 con diverse iniziative. Si parte il 6 e il 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 18 (ingresso libero) con la terza edizione della mostra curata dal Museo Samp Doria "Un uomo, un campione, Gianluca Vialli" con nuovi cimeli legati al bomber che insieme alla squadra allestita dal presidente Paolo Mantovani e guidata da Vujadin Boskov ha scritto pagine indelebili del club blucerchiato. Inoltre verrà consegnato il "Premio Sampdoriani nel mondo" alla memoria di Ernesto Gherardi mentre il premio "Donna Sampdoria" andrà ad Alice Castellani.

Il ricordo della Sud

E sempre il 6 gennaio alle 11.30 i gruppi della Gradinata Sud insieme alla Federclubs presenzieranno al Molo dell'Amicizia presso il quartiere genovese di Quinto all'evento ideato dal gruppo "Ignoranti" ed intitolato "Una sciarpa per Gianluca" per ricordare tutti insieme Gianluca Vialli.