Latina, rinforzo a centrocampo: dalla Virtus Entella arriva Lipani in prestito
Movimento in uscita per la Virtus Entella, pronta a salutare Iacopo Lipani. Il centrocampista classe 2001 è infatti vicino al trasferimento al Latina, con cui potrebbe scendere in Serie C. Secondo quanto raccolto da TMW il giocatore arriverà in prestito, la firma sul contratto è prevista nelle prossime ore.
