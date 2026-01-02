Inter, fiducia a destra: Chivu insiste su Luis Henrique, in attesa di un rinforzo

La questione non è soltanto se intervenire o meno sul mercato, ma capire cosa stia già funzionando. In casa Inter, l’ultima risposta è arrivata dal campo e porta il nome di Luis Henrique, ormai stabilmente dentro le rotazioni di Cristian Chivu. I numeri raccontano una promozione chiara: sette presenze consecutive da titolare, tre partite complete, un assist e segnali di crescita evidenti soprattutto nella fase difensiva.

Il giudizio resta doppio. Da una parte, una certa critica ha sottolineato una timidezza ancora presente negli ultimi metri e una produzione offensiva limitata. Dall’altra, la linea dell’allenatore e della dirigenza è netta. Chivu lo ha scelto senza esitazioni, come dimostra l’utilizzo costante dal 30 novembre a Pisa fino alla gara di Bergamo contro l’Atalanta, dove l’esterno brasiliano ha sì sprecato una chance importante, ma ha anche retto con personalità contro le iniziative della Dea.

L’emergenza si era aperta a metà novembre con lo stop di Denzel Dumfries. In un primo momento Chivu aveva scelto soluzioni conservative, adattando Carlos Augusto, mentre in Coppa Italia era toccato a Bafodé Diouf, positivo ma contro un avversario abbordabile. Poi la svolta: spazio continuo a Luis Henrique, acquistato in estate dall’Olympique Marsiglia per circa 25 milioni complessivi, dopo quattro mesi quasi ai margini.

Oggi l’Inter riflette se inserire un nuovo esterno destro. Sul tavolo restano occasioni di gennaio come Joao Cancelo, seguito anche da Juventus, Barcellona e Benfica. Ma pesa l’investimento già fatto e la fiducia concessa, con il rientro imminente di Matteo Darmian e Dumfries atteso per inizio marzo. Intanto, Luis Henrique continua a giocare. E a convincere chi decide davvero. A scriverlo è Tuttosport.