Bra, doppio innesto: ecco il centrocampista Leoncini e l'attaccante Capac
Il Bra piazza i primi due colpi uffciali in questa finestra di mercato. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club ha annunciato di aver acquistato il centrocampista Mattia Leoncini e l'attaccante Alexandru Capac. Di seguito la nota ufficiale:
"L’A.C. Bra comunica di aver perfezionato gli innesti di Mattia Leoncini e Alexandru Capac. Nato a Firenze nel 2004, Leoncini è un centrocampista ed era svincolato dopo aver giocato nel Rimini nella stagione in corso. Nato a Craiova (Romania) nel 2005, Capac è una seconda punta di ruolo. Arriva in giallorosso in prestito gratuito, dall’Atalanta. Nella prima parte del 25-26, ha militato nel Rimini".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
