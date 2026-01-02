Ufficiale Bra, doppio innesto: ecco il centrocampista Leoncini e l'attaccante Capac

Il Bra piazza i primi due colpi uffciali in questa finestra di mercato. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club ha annunciato di aver acquistato il centrocampista Mattia Leoncini e l'attaccante Alexandru Capac. Di seguito la nota ufficiale:

"L’A.C. Bra comunica di aver perfezionato gli innesti di Mattia Leoncini e Alexandru Capac. Nato a Firenze nel 2004, Leoncini è un centrocampista ed era svincolato dopo aver giocato nel Rimini nella stagione in corso. Nato a Craiova (Romania) nel 2005, Capac è una seconda punta di ruolo. Arriva in giallorosso in prestito gratuito, dall’Atalanta. Nella prima parte del 25-26, ha militato nel Rimini".