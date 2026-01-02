Problemi economici per il San Paolo: Marcos Antonio può tornare alla Lazio. Il punto

La Lazio ha ormai salutato Marcos Antonio nell'estate del 2024, girandolo in prestito al San Paolo, in Brasile. Il problema è che il centrocampista è comunque sotto contratto con i biancocelesti fino al 2027 e ora la sua esperienza in Sudamerica potrebbe concludersi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i problemi economici del Tricolor Paulista preoccupano Claudio Lotito e gli altri dirigenti.

L'operazione era infatti stata conclusa con una cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 4,2 milioni di euro. L'opzione sarebbe diventata obbligatoria al raggiungimento di un certo numero di presenze, ma il classe 2000 rischia di fare marcia indietro. Chi può evitare che questo accada è il Flamengo, interessato al calciatore, visto che il ds Boto lo ha già avuto allo Shakhtar Donetsk.

Marcos Antonio vanta 101 presenze e 9 gol con lo Shakhtar Donetsk, 57 incontri con il San Paolo, 22 apparizioni e una rete con la Lazio, 17 gettoni e 3 centri con il PAOK Salonicco, 6 gare con l'Estoril e una partita con l'Under 23 dei portoghesi. Inoltre è sceso in campo 2 volte con il Brasile Under 23, 11 con l'Under 20 e 19 con l'Under 17, con cui ha segnato 2 gol.