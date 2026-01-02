Venezia, Bohinen può partire: oltre allo Spezia, si è inserito con forza il Bari
Il futuro di Emil Bohinen potrebbe non essere a Venezia. Il centrocampista norvegese, arrivato in laguna dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto, è infatti finito nel mirino di diversi club di Serie B. Come riporta Trivenetogoal.it, lo Spezia lo segue con attenzione come possibile sostituto di Salvatore Esposito, ma nelle ultime ore si è inserito con decisione anche il Bari, che ha già avviato i contatti con Venezia e Genoa.
Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
