TMW
Martorelli: "Anno pessimo della Sampdoria. Anche il Bari non ha mantenuto le attese"
TUTTO mercato WEB
Intervistato da TMW nella rubrica A tu per tu, l'agente Giocondo Martorelli parla delle grandi delusioni del 2025, soffermandosi su una in particolare: la Sampdoria.
“Ha avuto un anno pessimo. In questi primi mesi anche altre società non hanno mantenuto le attese, penso al Bari”.
Il mercato può aiutare la Samp?
“Il mercato può sempre dare nuove possibilità ma le squadre di vertice sono lì a giocarsela fino alla fine. Penso a Palermo, Venezia, Monza e la grande sorpresa, il Frosinone di Alvini”.
Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro