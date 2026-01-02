Reggiana, lettera di Portanova ai tifosi: "Se oggi riesco a combattere è anche grazie a voi"

Manolo Portanova, attraverso il Quotidiano Sportivo, ha pubblicato una lettera aperta rivolta ai tifosi della Reggiana:

"Popolo granata… Famiglia mia. Il mio percorso continua, la mia battaglia continua, il processo è ancora in corso e ogni giorno porto sulle spalle un peso grande… ma lo faccio con la testa alta e con il cuore pieno, perché so che dietro di me ci siete voi. In un mondo che giudica in fretta, che parla senza conoscere, che punta il dito senza guardare negli occhi… voi siete stati diversi. Mi avete capito quando altri non volevano capire. Mi avete rispettato, sostenuto, protetto. Mi avete fatto sentire uomo prima ancora che calciatore. Avete creduto in me quando era più facile voltarsi dall’altra parte. Ed è per questo che lo dico con tutto me stesso: se oggi riesco a stare in piedi, a combattere, a sorridere e a vivere… è anche grazie a voi. Voi mi avete ridato dignità. Voi mi avete ridato forza. Voi mi avete fatto sentire parte di qualcosa di enorme, di vero, di umano. E forse le squadre avversarie questo non lo capiranno mai. Non capiranno mai che quando scendo in campo non scendo in campo come Manolo Portanova.

Quando scendo in campo… sono la Reggiana. Sono la voce della mia gente. Sono il cuore di questo popolo. Sono il vostro amore, la vostra fiducia, la vostra forza che mi scorre nelle vene. Ogni passo, ogni corsa, ogni contrasto, ogni goccia di sudore è per voi. Per chi non mi ha lasciato solo. Per chi ha visto l’uomo prima delle chiacchiere. Per chi mi ha fatto tornare a vivere quando il mondo era buio. Il mio cammino continua, la battaglia continua… ma so che non la sto affrontando da solo. Perché insieme a me c’è un popolo granata che non smette di amare, non smette di credere, non smette di lottare. Nel nuovo anno vi auguro tutto il bene del mondo: salute, felicità, orgoglio e lacrime… ma solo di gioia. Io vi porto dentro. Sempre. Per tutta la vita. Perché voi non siete semplicemente parte della mia storia: voi siete parte di me. Sempre insieme. Sempre granata. Sempre Reggiana"