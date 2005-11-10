Sudtirol, Possanzini: "Gara da 0-0, la Samp ha pensato solo a difendersi"

Il tecnico del Sudtirol, Davide Possanzini, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida odierna, offrendo la sua chiave di lettura sul pareggio conquistato in extremis contro la Sampdoria: "Abbiamo affrontato una squadra che ha pensato solo a difendersi. Per noi non è stato facile trovare gli spazi e sviluppare il nostro gioco. Quando un allenatore arriva in corsa in una nuova squadra il suo obiettivo principale è cercare di dare ordine e aggiustare la fase difensiva. A parte l'episodio della traversa di Begic al primo minuto, la squadra ha concesso poco o niente. Il risultato più giusto sarebbe stato lo 0-0".