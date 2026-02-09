Sudtirol, si ferma Zedadka: risentimento agli adduttori della gamba destra
Tegola per il Sudtirol, con mister Castori che dovrà fare a meno di Karim Zedadka per la sfida con il Monza. L'esterno di centrocampo ha rimediato un risentimento muscolare agli adduttore della gamba destra. Di seguito il report del club altoatesino:
"Durante il riscaldamento pre-gara di sabato scorso contro la Carrarese, Karim Zedadka ha riscontrato un risentimento muscolare a livello degli adduttori della gamba destra. Le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni".
