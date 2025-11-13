Un colpo in attacco se parte Giovane: -50 al mercato, cosa serve all'Hellas Verona

Il mercato di gennaio dista ancora più di un mese e mezzo, oggi sono 50 giorni esatti che ci separano dall'inizio della finestra invernale di trasferimenti. Le varie società di Serie A si stanno attrezzando per non farsi trovare impreparate all'appuntamento e tra queste c'è l'Hellas Verona.

Quando poi sulla tua scrivania da Direttore sportivo siede uno come Sean Sogliano, che in questa sua run da dirigente scaligero sta regalando sorprese in serie a ogni sessione di mercato, pensare di riuscire a prevedere ogni mossa si fa compito arduo. L'ultimo jolly che ha pescato, prendendolo in estate senza nemmeno spendere un euro per il cartellino, è il guizzante brasiliano Giovane Santana. E chissà che già a gennaio qualche grande squadra non possa fare follie, magari mettendo sul piatto fior di milioni per convincere il Verona a salutare prima del previsto il talento scoperto quasi dal nulla. Magari l'Inter, della quale si sta già scrivendo adesso.

A quel punto il Verona dovrebbe intervenire in attacco. Allo stato attuale delle cose, guardando anche le coperture nelle varie zone di campo, non sembrano essere previsti grandi interventi. Numericamente l'Hellas è coperto in tutti i ruoli, la necessità potrebbe casomai provenire da valutazioni sul rendimento di chi c'è già. D'altronde, se nelle prime 11 partite i gialloblù non sono ancora riusciti a vincere la loro prima gara di questo campionato.