TMW Radio Napoli e la "vacanza" di Conte: il parere degli opinionisti

Il Napoli è in subbuglio dopo il ko di Bologna e le parole nel post-gara di Antonio Conte. Ma come se non bastasse arriva la notizia che il tecnico salentino sarà fuori per una vacanza concordata con la società e tornerà solo lunedì. Ecco cosa pensano di questa "mossa" gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Dopo quanto accaduto, così dai modo anche di chiacchierare. E' una cosa che va commentata questa. Lo ha già fatto in Premier, ma ora fa notizia, visto quanto accaduto. Conte ha un carattere ingovernabile, quando vede che la squadra non ci mette una certa dedizione e attenzione mentale impazzisce e non riesce a mediare. E può essere un limite. Conte magari avrebbe dovuto modulare meglio questo sfogo post-Bologna. E' vero che hai tremila problemi, ma sei a due punti dalla testa e con un percorso simile allo scorso anno. E' evidente che ci sia una spaccatura ideologica all'interno della squadra, i nuovi non si adattano, il gioco non decolla e i risultati non arrivano. E' l'ultima carta per sparigliare e tornare in carreggiata, ma se il Napoli fosse stato in testa, questa notizia della vacanza non avrebbe fatto rumore".

Alessandro Cucciari: "E' una situazione abbastanza difficile da commentare. E' una società importante, una squadra che viene ritenuta la favorita del campionato dopo aver vinto lo Scudetto. I risultati non sono stati in linea con quanto ci si aspettava, ma nonostante tutto è ancora lì ed escluderei un cambio di panchina. Conoscendo i caratteri di Conte e ADL, magari è proprio lui che ha dato la possibilità di rilassarsi al tecnico. Conte è un allenatore che vive di questo ma caratterialmente è un martello, che vive in maniera forte questo mestiere. Vista la pausa, hanno pensato ora di scaricare le tensioni".

Gigi De Canio: "Se dovesse esserci uno scossone sarebbe giusto darlo ora, perché almeno ci sarebbe il tempo per riorganizzarsi. Comunque Conte ha fatto bene a prendersi questo periodo di riflessione, dato che anche gli allenatori hanno bisogno di scaricare. Ricordo comunque che tre settimane fa il Napoli batteva l'Inter e si sottolineava la compattezza del gruppo. Fatico a pensare che in tre settimane si sia sgretolato tutto".

Marco Evangelisti: "Non è una situazione normale ma neanche sorprendente, chi si mette dento casa Conte sa cosa può accadere, con situazioni di pressione e possibili contrasti, usati per tenere alta la tensione. Ma alla lunga si pagano. Lascia poco, e a volte una scia di malumori".

Gigi Cagni: "Pensiamo che Conte sia invincibile, uno che non sbaglia mai, che sia perfetto. Siamo una categoria di presuntuosi, perchè se devi stare in questo mondo è così. Quando sbagliamo, dobbiamo pensare che è umano e vive in un ambiente calcio che è cambiato molto. Mi sono messo nei suoi panni, a inizio carriera mi ricordo cosa facevo e per fortuna poi sono cambiato. Certe dichiarazioni gli servivano per un motivo di gestione, qualcosa però ha sbagliato e lo sa anche lui. E' andato via ora perché ha bisogno di questo stop. Tutti hanno fragilità e ora ha avuto bisogno di riposare".

Arturo Di Napoli: "Il Napoli è a due punti dall'Inter, questo sfogo lo posso capire, magari per smuovere la squadra. E' consapevole che ha una squadra forte, tutto questo disastro che vedo Conte non lo vedo. Sta diventando la questione più grande di quello che dovrebbe essere".

Paolo Paganini: "Che senso ha staccare una settimana e andare a Torino? Se stacchi, rimani a Napoli".

Domenico Marocchino: "Condivido, perché il cervello deve scaricare un po'".

Massimo Brambati: "C'è qualcosa che non va. Lo dico da tempo. Lo sfogo come una scossa per la squadra? Lo ha detto con parole molto forti quello che non va, se lo ha detto non è per dare la scossa. Credo ci sia stato un momento di riflessione da parte di Conte. E credo che abbia capito che probabilmente lui non ha più appeal su alcuni giocatori. Al netto del fatto che ci sono poche rotazioni, e qualcosa vorrà dire".