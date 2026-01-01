Venezia, ancora qualche giorno per Ambrosino: il via libera arriverà dopo Napoli-Parma

L’attaccante Giuseppe Ambrosino è pronto a salutare il Napoli fino a fine stagione e ripartire dal Venezia in Serie B, categoria già affrontata l’anno scorso con il Frosinone, che ha trovato l’accordo sia con il club sia con lo stesso classe 2003 sulla base di un trasferimento fino al prossimo 30 giugno con opzione automatica di rinnovo per la prossima stagione dovesse la società veneta centrare la promozione in Serie A.

Per l’annuncio però il club veneto dovrà ancora pazientare qualche giorno visto che il tecnico del Napoli Antonio Conte ha chiesto alla società di trattenere il calciatore almeno fino a mercoledì quando andrà in scena il recupero di Serie A contro il Parma. In casa partenopea infatti sono ben nove gli assenti e l’uscita del giovane calciatore, per quanto poco utilizzato finora, avrebbe accorciato ulteriormente la panchina. Giovedì dunque, come riferisce Trivenetogoal.it, potrebbe essere il giorno giusto per il suo trasferimento in arancioneroverde.

Ambrosino nella prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio: quattro presenze per lui, la più significativa sono i sessantuno minuti collezionati in Coppa Italia contro il Cagliari lo scorso 3 dicembre. Poco, troppo poco per un giocatore in cui il club partenopeo ha dimostrato di credere eccome rinnovandogli il contratto lo scorso ottobre fino al 30 giugno 2030.