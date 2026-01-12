TMW Napoli, ci siamo per la prima cessione in prestito: Ambrosino a un passo dal Venezia

Il centravanti Giuseppe Ambrosino è pronto a salutare il Napoli almeno fino a fine stagione. Se per il centrale di difesa Luca Marianucci ancora non è arrivato il via libera del club partenopeo per il suo trasferimento a titolo temporaneo, per l'attaccante classe 2003 siamo ormai alle battute finali per il suo trasferimento al Venezia. L'accordo tra le due società è stato trovato sulla base di un trasferimento fino al prossimo 30 giugno con opzione automatica di rinnovo per la prossima stagione dovesse la società veneta centrare la promozione in Serie A.

Ambrosino nella prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio: quattro presenze per lui, la più significativa sono i sessantuno minuti collezionati in Coppa Italia contro il Cagliari lo scorso 3 dicembre. Poco, troppo poco per un giocatore in cui il club partenopeo ha dimostrato di credere eccome rinnovandogli il contratto lo scorso ottobre fino al 30 giugno 2030.

Ventidue anni compiuti lo scorso settembre, Ambrosino torna quindi in quella Serie B che l'ha già visto protagonista nella scorsa stagione con la maglia del Frosinone. In quella occasione per lui trentasei presenze e cinque reti, un campionato che gli è valso la convocazione in Under 21 per l'Europeo di categoria andato in scena lo scorso giugno. In Slovacchia quattro presenze su quattro per lui e il bellissimo gol direttamente da calcio piazzato nella sfida contro i pari età della Germania: una rete - quella del momentaneo 2-2 - che trascinò la sfida fino ai supplementari dove i tedeschi ebbero la meglio grazie al gol di Rohl al 177esimo.