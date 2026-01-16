Venezia-Catanzaro, i convocati di Aquilani: tornano Di Francesco e Pompetti. Out Pandolfi

“Di Francesco sta bene, viene con noi ed è in fase di recupero. Ci vuole pazienza verso un giocatore che è fermo da tanto, ma sta molto meglio e ci darà una grossa mano”. Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani in conferenza stampa ha parlato così del rientro dell’attaccante che torna fra i convocati in vista della sfida contro il Venezia.

Oltre all’attaccante torna a disposizione Bashi in difesa e Pompetti in mezzo al campo, mentre saranno assenti Frosinini e Petriccione per squalifica e Pandolfi in attacco. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli

Difensori: Antonini, Bashi, Di Chiara, Bettella, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Cassandro

Centrocampisti: Liberali, Pontisso, Pompetti, Alesi, Rispoli, Cisse, Buglio

Attaccante: Pittarello, Iemmello, Nuamah, Buso, D’Alessandro, Di Francesco