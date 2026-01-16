Venezia-Catanzaro, i convocati di Stroppa: torna Franjic, out Schingtienne per squalifica
"Bjarkason sarà fermo per un po' come sapete, Plizzari rientrerà settimana prossima, gli altri ci sono tutti, compreso Franjic, a parte Schingtienne. Per sostituirlo, per ruolo, i candidati sono Korac e Venturi". Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato così in conferenza stampa della situazione della rosa arancioneroverde.
Rispetto all’ultima partita di campionato l’allenatore torna a disposizione Franjic in difesa, mentre è assente Schingtienne che si aggiunge a Bjarkason. Presenti i vari uomini mercato, da Bohinen a Pietrelli passando per Fila. Questa la lista dei 24 a disposizione per la sfida al Catanzaro:
Portieri: Matteo Grandi, Stefano Minelli, Filip Stankovic.
Difensori: Bartol Franjic, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Michael Venturi.
Centrocampisti: Emil Bohinen, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli.
Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, Daniel Fila, John Yeboah.
