Venezia, Junior Ligue arriva e passa in prestito al Mantova fino a giugno
Nella giornata di ieri è arrivata dalla Svizzera la notizia dell'operazione, in via di completamento, da parte del Venezia per l'arrivo dallo Zurigo del terzino sinistro Junior Ligue.
Operazione da 2,5 milioni di euro e concorrenza del Charlton Athletic battuta per il classe 2005 che, però, non sembra destinato a vestire subito la maglia arancioneroverde.
Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore dovrebbe essere girato in prestito fino al termine della stagione al Mantova.
