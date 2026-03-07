Venezia, Stroppa raggiante: "Veder giocare questa squadra è un'emozione positiva"

Il Venezia prosegue la sua corsa superando anche l'ostacolo Reggiana tra le mura amiche del Pier Luigi Penzo per 2-0. I lagunari volano in testa alla classifica, approfittando della sconfitta del Monza a La Spezia nel pomeriggio. A fine gara ha parlato il tecnico Giovanni Stroppa che ha esaltato l'ennesima grande prestazione della sua squadra

“Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi oggi, è sembrata molto la partita in casa contro il Pescara, nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni da gol. Penso che tutte le prestazioni messe in campo siano state bellissime, ieri ho parlato di innamoramento verso la mia squadra e credo che venire a vedere il Venezia allo stadio sia un'emozione positiva. Poi chiaramente si gioca per il risultato, ma penso che questa capacità degli arancioneroverdi di divertire e divertirsi sia una cosa magnifica. Noi giochiamo per smarcarci e per creare superiorità numeriche, creare spazi e togliere riferimenti agli avversari. Si può sempre perfezionare tutto, oggi per esempio nel primo tempo eravamo troppo alti con i centrocampisti e gli esterni e abbiamo perso qualche pallone di troppo in uscita. Noi continuiamo a guardare a noi stessi, a pensare partita per partita e a fare più punti possibili, i conti finali poi li facciamo il 9 maggio.”