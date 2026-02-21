Il Venezia soffre ma batte il Pescara. Stroppa: "Classifica bella, ma dovevamo essere più equilibrati"

"Abbiamo sofferto e fatto dei regali agli avversari, ma era fondamentale portare a casa i tre punti, che abbiamo conquistato": così, nella conferenza stampa post gara, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa, che ha commentato un sofferto successo dei suoi sul fanalino di coda della graduatoria cadetta, il Pescara, battuto solo 3-2.

Un successo che conferma la vetta, ma, come si legge sul portale trivenetogoal.it, il tecnico ha rimarcato la necessità di maggiore attenzione e disciplina tattica: "Abbiamo commesso degli errori gratuiti in fase difensiva, e stavolta non ho neanche contato le nostre palle gol create, perché non siamo stati bravi a sbloccarla subito: anzi, siamo andati sotto e abbiamo anche rischiato di subire la seconda rete. Dovevamo essere più equilibrati. Sono però felice della rosa. Chi non gioca si fa sempre trovare pronto: credo di aver fatto i cambi giusti".

Conclude quindi con uno sguardo ottimista per il futuro, visto che la vetta è certa: "Iniziamo la settimana con una classifica molto bella. Nonostante gli errori commessi, lavoreremo per sistemare tutto in vista della prossima partita”.