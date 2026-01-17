Venezia, Stroppa: "Sul gol del Catanzaro non funzionava il VAR. Ripresa senza storia"

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta per 3-1 al "Penzo" contro il Catanzaro. Queste le sue parole, riprese da PianetaSerieB: "Non abbiamo fatto una partita sporca. Siamo andati al riposo sull'1-1 dopo aver gestito la sfida al meglio. Il gol del Catanzaro è irregolare perché il VAR in quel momento non funzionava: non si potevano tracciare le righe per problemi tecnici, quindi ci hanno detto che è stata confermata la decisione presa in campo. Sono contento per i miei ragazzi perché si sono tolti una grande soddisfazione contro un avversario così forte: la squadra non ha perso l'equilibrio, non ha mai avuto cali ed è stata davvero devastante".

"Nel primo tempo - prosegue Stroppa - il Catanzaro ha provato a gestire la nostra forza, mentre nella ripresa mi sembra che non ci sia stata storia. Non ha senso parlare ora che siamo alla prima giornata del girone di ritorno, è giusto celebrare la partita di oggi ma non dimentichiamoci il percorso che abbiamo fatto fino ad ora. Motivare diventa difficile a questo livelli, ai giocatori ho fatto presente il lavoro fatto e che ora è tutto in mano nostra. Sarà difficile, ma la squadra di oggi è la fotografia del Venezia. Non è finita, ma appena iniziata: dobbiamo lavorare come prima e più di prima. Sagrado sta crescendo di partita in partita e sta portando anche la sua personalità, ma caratterialmente è timido e va spronato ad avere coraggio. Perez e Doumbia? Sono due giocatori di livello, è un piacere stare a bordocampo a guardarli".

Con il successo odierno, il Venezia si è portato a quota 41 punti in classifica, a -1 dal Frosinone che si è fermato sul pareggio nello scontro d'alta classifica con il Monza. Al prossimo turno, i lagunari saranno di scena in trasferta sul campo del Mantova.