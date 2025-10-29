Venezia-Sudtirol 3-0, le pagelle: Kike Perez ispirato, Yeboah inarrestabile
Risultato finale: Venezia-Sudtirol 3-0
VENEZIA
STANKOVIC 6 - Parata al 54’ su Odogwu la prima del match, si ripeterà poco dopo. Gara tranquilla per l’estremo difensore.
SCHINGTIENNE 6.5 - Gara attenta da parte del difensore. Nessuna sbavatura, tra i migliori in campo.
SVOBODA 6 - Buona prestazione da parte del centrale lagunare. Preciso e mai in difficoltà, dal suo lato difficilmente si passa.
SVERKO 6 - Bene, come tutto il reparto difensivo. Copre bene la sua porzione di campo. Dall’80’ FRANJIC S.V.
HAINAUT 6 - Gioca un ottimo primo tempo. Poi nel secondo è costretto a lasciare il campo per via di un fastidio al ginocchio. Dal 73’ HAPS 6 - Entra bene l’esterno, spesso si propone in fase offensiva. Poi si concede a corsa e lotta in mezzo al campo.
DOUMBIA 7 - Realizza il gol che sblocca la gara al 39’. Poi una prestazione all’altezza, sempre pericoloso palla al piede.
BUSIO 6 - Tiro pericoloso al 45’ con la palla alta di poco. Poi gestisce bene la sfera, lascia il campo nella seconda frazione. Dal 73’ BOHINEN 6 - Subentra e dà un contributo importante.
KIKE PEREZ 7.5 - Attivo fin dai primi minuti. Diversi tiri in porta. Assist per Doumbia e Yeboah, oltre al gol realizzato al 45’. Il migliore in campo per distacco.
PIETRELLIi 6.5 - Tra i più positivi. Nella prima frazione cerca sempre di creare pericoli sulla fascia sinistra. Nella seconda frazione si concentra sulla fase difensiva, ottima gara.
YEBOAH 7 - Si accende al 34’ con un cross pericoloso per Adorante. Poi tante giocate fino al gol realizzato al 67’ a chiudere i conti. Gara importante.
ALL. STROPPA 7 - Se il Venezia gioca così è inarrestabile. Gara preparata ed interpretata in maniera ineccepibile.
SUDTIROL
POLUZZI 5.5 - Incolpevole in occasione di tutti i gol subiti. Riesce anche a sfoggiare qualche parata.
F. DAVI 5 - Spesso superato da Pietrelli nel primo tempo. In evidente difficoltà per tutti i 90’.
KOFLER 5 - In difficoltà contro la fantasia di Kike Perez. Ammonito nel secondo tempo per un fallo su Yeboah. Da rivedere.
MASIELLO 5.5 - Giallo pesante rimediato dopo soli 5’, poi una chiusura importante su Yeboah al 29’ sullo 0-0. Sostituito nella ripresa. Dal 71’ Martini - S.V.
MOLINA 5 - Subisce le avanzate avversarie ed è inesistente in fase offensiva.
TAIT 5.5 - Solita gara di grande corsa e dinamismo. Lascia il campo per un fastidio ad inizio secondo tempo. Dal 63’ COULIBALY 5.5 - Entra in una gara già compromessa, non riesce ad aiutare i suoi.
TRONCHIN 5 - Gara sottotono, tanti errori. Dal 71’ VESELI - S.V.
CASIRAGHI 5.5 - Come di consueto batte tutti i calci piazzati, ma non riesce ad incidere in altro modo. Dal 45’ MALLAMO 5.5 - Poche cose positive, prova a lottare in mezzo al campo.
ZEDADKA 6 - Tra i migliori dei suoi. Prestazione decisamente sufficiente da parte del calciatore biancorosso.
MERKAJ 5.5 - In attacco è tra i più positivi. Cerca di creare sempre qualcosa, sfiora la rete di pochi passi con un colpo di tacco impreciso.
ITALENG 5 - Brutta gara del centravanti biancorosso. Vince pochi contrasti aerei e non riesce mai a calciare in porta. Dal 45’ ODOGWU -6 - Entra e calcia subito pericolosamente verso la porta. Dopo pochi minuti una sponda preziosa per il destro debole di Tait. Grande personalità.
ALL. BOCCHINI 5.5 - Inizia bene il Sudtirol, poi si perde man mano che il Venezia cresce. Gara complicata per i suoi.