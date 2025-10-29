Sudtirol, Bocchini: “Risultato pesante ma dovevamo essere più bravi”

Torna alla vittoria il Venezia di Giovanni Stroppa. Kike Perez, Yeboah e Doumbia firmano il netto 3-0 ai danni di un Sudtirol nel pallone. Al termine della sfida è intervenuto il tecnico degli ospiti per commentare la sconfitta.

“Venezia è una squadra di valore. Siamo venuti qui per fare la nostra partita e credo che il risultato sia un po’ troppo severo rispetto a quanto abbiamo mostrato in campo. Sicuramente dovevamo gestire meglio la situazione ed evitare di subire il secondo gol, perché quel raddoppio ha condizionato il secondo tempo: con un solo gol di svantaggio avremmo potuto affrontare la ripresa in modo diverso, anche dal punto di vista tattico. Abbiamo provato a rimettere in carreggiata la gara, costruendo occasioni in maniera ordinata. Alla fine, però, il terzo gol ha chiuso definitivamente ogni possibilità di riaprirla”.