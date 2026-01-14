TMW Udinese, nuovo obiettivo per il centrocampo: piace Doumbia del Venezia

L'Udinese ha messo nel mirino Issa Doumbia, centrocampista di proprietà del Venezia. Il calciatore è considerato non cedibile dal club arancioneroverde, ma non è detto che i friulani non possano decidere di lasciarlo in Laguna fino a giugno, salvo poi acquistarlo come sostituto di chi se ne andrà, come Arthur Atta, già seguito da club di primissimo livello e non solo in Italia.

Doumbia nel corso degli ultimi mesi ha raccolto interessamenti da diversi club europei. Nel mese di dicembre erano presenti, allo stadio Penzo, gli osservatori di Celtic, Club Brugge ed Espanyol, società che lo avevano messo nel mirino anche per questa finestra di mercato, seppur non le uniche, visto che la Cremonese aveva già chiesto informazioni negli scorsi giorni. Il Southampton invece lo segue già dall'estate scorsa, quando aveva presentato una proposta da sei milioni di euro.

Resta da capire quindi se il Venezia riuscirà a fare fronte agli assalti degli altri club. In questa stagione è stato il perno del centrocampo, con diciannove presenze, due gol e un assist. La storia di Issa Doumbia è quella di un'ascesa repentina, dalla prima esperienza in Serie C con l'AlbinoLeffe al grande salto proprio con i lagunari l'anno scorso, in A, con ventitré presenze. Poi la convocazione in Under 21 - già 3 partite giocate - e ora gli interessamenti di diversi club europei.