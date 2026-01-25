Venezia, Doumbia: "Vittoria importante. Dobbiamo continuare su questa strada"

Dopo il successo ottenuto in quel di Mantova, il centrocampista del Venezia Issa Doumbia ha commentato ai media ufficiali: "Oggi è stata una vittoria importante, sono felice per i tre punti. Dobbiamo continuare su questa strada, sapendo che possiamo fare anche meglio.

C'è stato un periodo della partita a inizio secondo tempo in cui il Mantova ha spinto tanto, siamo stati bravi in quel frangente a tenere alta la concentrazione e a trovare poi il terzo gol che ci ha aiutato a chiudere la partita".