Venezia, Doumbia: "Vittoria importante. Dobbiamo continuare su questa strada"
TUTTO mercato WEB
Dopo il successo ottenuto in quel di Mantova, il centrocampista del Venezia Issa Doumbia ha commentato ai media ufficiali: "Oggi è stata una vittoria importante, sono felice per i tre punti. Dobbiamo continuare su questa strada, sapendo che possiamo fare anche meglio.
C'è stato un periodo della partita a inizio secondo tempo in cui il Mantova ha spinto tanto, siamo stati bravi in quel frangente a tenere alta la concentrazione e a trovare poi il terzo gol che ci ha aiutato a chiudere la partita".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
2 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile