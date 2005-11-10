Dragusin si addormenta e Woltemade lo punisce: primo gol in A del tedesco e 1-1 al Franchi
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Niccolò Righi
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Oggi alle 21:22Serie A
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08.11.2026 21:22Serie A
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Trova il pareggio alla mezz’ora la Juventus, con il primo gol in Serie A di Woltemade che porta il punteggio sul 1-1. Kolo Muani scappa a Viery e trova al centro il centravanti tedesco, marcato malissimo da Dragusin che gli lascia tutto il tempo di infilare De Gea con il più facile dei tap in.
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