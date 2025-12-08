Virtus Entella, Chiappella: "La posizione dello Spezia non cancella i valori in campo"

“Le difficoltà della Serie B la dimostra anche il fatti che a volte le squadre che l’anno prima hanno fatto un campionato per vincere, l’anno dopo possono trovarsi catapultate in una realtà diversa, ma questo non cancella i valori in campo”. Il tecnico della Virtus Entella Andrea Chiappella ha parlato così in conferenza stampa in vista del derby contro lo Spezia di stasera: “Dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze, rispettosi e umili nell’affrontare un avversario che ha grandissime qualità. Dobbiamo giocarci la partita con tutte le carte che abbiamo a disposizione, con grande ottimismo”.

Spazio poi alla condizione della squadra: “Questa settimana lunga d’allenamento ci ha dato la possibilità di analizzare alcune situazioni che dobbiamo essere capaci di interpretare al meglio. - prosegue Chiappella come riporta Cittadellaspezia.com - Al contempo abbiamo dedicato ottime fasi di allenamento alla parte del ritmo, dell’intensità, perché è una caratteristica che non deve mai mancare. Vogliamo fare una partita molto attenta, ma al tempo stesso anche molto intensa”.

Infine uno sguardo alla formazione: “Abbiamo sempre delle certezze, ma anche un gruppo che cerca sempre di mettermi in difficoltà attraverso le sedute d’allenamento. Al solito ci portiamo dietro dei dubbi che sono positivi vista la qualità dei ragazzi. Ci possono anche essere assenze, ma dobbiamo essere bravi a sfruttare queste situazioni per crescere come singoli e collettivo”.