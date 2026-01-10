Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Virtus Entella-Monza 1-0, le pagelle: Franzoni la decide su rigore, attacco dei brianzoli deludente

© foto di Uff. Stampa Virtus Entella
Oggi alle 17:52
Davide Verduci

Risultato finale: Virtus Entella-Monza 1-0

VIRTUS ENTELLA

Colombi 6 - Ha dato sicurezza in tutta la partita, rischiando però nel finale di combinarla grossa su un' uscita a vuoto

Parodi 6.5 - Sempre composto nella linea difensiva dell'Entella, facendo anche un ottimo intervento in chiusura sull'attaccante del Monza che stava calciando libero in porta

Alborghetti 6 - Ha giocato la sua partita in maniera sufficiente, pecca solo nel finale con un' ammonizione evitabile

Marconi 6 - Partita sufficiente per il difensore che non ha commesso errori

Mezzoni 5.5 - Insufficienza dovuta da una poca presenza attiva durante la partita

Nichetti 6 - Ha lottato abbastanza in mezzo al campo, senza commettere errori

Franzoni 7 - Partita sufficiente per lui, che in più ha dato i 3 punti alla sua squadra rimanendo molto freddo sul dischetto segnando nonostante il rigore sia stato fatto ribattere

Di Mario 6.5 - Ha dato spesso il suo contributo alle azioni offensive della sua squadra. Dal 87' Portanova - s.v.

Karic 7 - Migliore in campo per i liguri, sempre presente nel vivo del gioco dando una grande mano sia difensivamente che offensivamente creando buone occasioni. Dal 77' Bariti - s.v.

Guiu 6.5 - Si è procurato il rigore con un grande guizzo in area, per il resto della partita ha dato un ottimo contributo alla squadra.
Dal 86' Russo - s.v.

Debenedetti 5.5 - Insufficienza dovuta da due grandi occasioni avute e malamente sprecate. Dal 77' Fumagalli - s.v.

Andrea Chiappella 6.5 - Partita gestita in maniera più che sufficiente. Approccio aggressivo nel primo tempo ed un secondo tempo, nonostante il calare delle forze fisiche, gestito bene in maniera compatta riuscendo a difendere il vantaggio ottenuto

MONZA

Thiam 5 - Non ha mai dato la sensazione di sicurezza durante la partita con interventi, con i piedi e con le mani, sempre un po' insicuri. Ha causato anche il calcio di rigore con un uscita un po' troppo avventata

Ravanelli 5.5 - Ha avuto attimi di indecisioni in fase difensiva. Dal 68' Lucchesi 5.5 - Non è entrato benissimo in partita guadagnandosi pure un ammonizione

Delli Carri 5 - Errori, palle perse e ammonizione subita, chiaramente al di sotto della sufficienza

Carboni 5.5 - Non è mai stato troppo d'aiuto per la sua squadra, anche lui ha dato una sensazione di insicurezza nella fase difensiva

Birindelli 6 - Sufficienza raggiunta per l'esterno brianzolo, che comunque ha dato il suo supporto in ambe due le fasi di gioco

Colombo 5.5 - Palle perse e ammonizione subita, questo è il riassunto della sua partita terminata alla fine del primo tempo. Dal 45' Hernani 6 - Non ha creato molto ma ha dato la giusta impronta al suo Monza nell'inizio del secondo tempo

Pessina 5.5 - Per un giocatore della sua qualità avrebbe potuto fare molto di più, partendo dal partecipare più spesso alle azioni offensive del Monza

Azzi 6 - Partita sufficiente con azioni positive più in fase offensiva che in quella difensiva

Ciurria 5.5 - Anche per lui insufficienza dovuta da una scarsa presenza nel gioco brianzolo. Dal 62' Colpani 6 - Ha dato quella qualità in più alla squadra, non creando però mai occasioni pericolose

Keita 5 - Partita di basso livello per lui macchiata da un ammonizione e svolta con un atteggiamento svogliato per gran parte della partita.
Dal 62' Alvarez 6 - Si è impegnato per far portare a casa punti per la sua squadra, non è mai stato pericoloso però

Dany Mota 5.5 - Non ha mai dato quel contributo che ci si aspetta per l'attacco del Monza. Dal 61' Petagna 6 - Sufficienza data da un impegno dimostrato in campo

Paolo Bianco 5.5 - Partita da due facce per i suoi, un primo tempo giocato in maniera svogliata senza grinta ed una seconda parte di partita con maggior vivacità anche senza la presenza di occasioni da goal pericolose

