Serie B, Virtus Entella-Venezia: Chiappella vuole sfruttare il proprio campo per uscire dai playout

Trentaquattresima giornata del campionato cadetto apertasi con il big match tra Frosinone e Palermo nella serata di ieri e che proseguirà tra oggi e domani con tutte le restanti sfide. Una di queste va in scena all'Enrico Sannazzari di Chiavari con l'Entella pronta a darsi battaglia contro il Venezia capolista.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA

I ragazzi di mister Chiappella al momento sono costretti a dover disputare i playout, essendo nel gradino più alto a pari merito con Bari e Padova, quest'ultima salva. La sconfitta al Martelli contro il Mantova non solo ha permesso ai lombardi di lasciarsi alle spalle proprio la formazione di Chiavari, ma anche di danneggiare costoro alle zone rosse di classifica. L'Entella, però, dovrà vedersela contro la capolista, che nei precedenti sette incontri non ha mai perso (due pareggi e cinque successi).

COME ARRIVA IL VENEZIA

Il Venezia si presenta alla sfida conscia del risultato di una delle due inseguitrici e con un'abbondanza di giocatori in rosa che da un lato non fa dormire sogni tranquilli a Stroppa per quanto riguarda le scelte. Fondamentale per i lagunari sarà il discorso mentale in questo rush finale di stagione per centrare la promozione diretta senza dover passare dallo scoglio dei playoff. I veneti non perdono dallo scorso dieci dicembre nella gara casalinga con il Modena; in trasferta addirittura da inizio novembre sul campo del Catanzaro. Nella gara d'andata bastò la rete di Yeboah al quarto d'ora per far proseguire una scia di vittorie consecutive interrotta poi dopo ben otto trionfi.