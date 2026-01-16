Wouters promuove il nuovo capo scouting della Sampdoria: "Sa trovare talenti sottovalutati"

Samuel Cardenas è il nuovo head of scouting della Sampdoria. Il nuovo innesto societario e ufficializzato poco prima dell'apertura del calciomercato invernale. Sampdorianews.net ha intervistato in esclusiva Jasper Wouters, attualmente Direttore dello Scouting per RWDM Brussels e Scout dell'Olympique Lione, in passato Scout di Anderlecht e Gent, dove ha avuto modo di lavorare per tre anni con il nuovo Dirigente blucerchiato fino al novembre 2023.

"Ci siamo conosciuti al KAA Gent nel 2020. Abbiamo iniziato nello stesso periodo. All'inizio ero un selezionatore e Samuel era il coordinatore degli osservatori. Quando il direttore sportivo di allora decise di lasciare il club, la società si fidò di Samuel. Grazie a questo e al nostro ottimo rapporto professionale, ho anche ottenuto maggiori responsabilità e fiducia da Samuel.

Penso che Samuel sia un ragazzo molto strategico e intelligente. Ogni mossa è ponderata. Non dimenticherà mai il quadro generale. Inoltre Cardenas ha una buona conoscenza dei mercati emergenti e ha una vasta rete di contatti. È una persona ambiziosa che non ha paura di dare il massimo. Darà sempre il massimo per il club. Samuel è una persona molto interessata al modo in cui qualcuno si inserisce nella squadra, dentro e fuori dal campo. È anche bravo ad ignorare le emozioni nel processo decisionale.

Se l'algoritmo è una filosofia diffusa? Dipende dalla strategia di scouting... A mio parere Cardenas è un acquisto molto azzeccato. Può essere la chiave per costruire una squadra intelligente. Se riuscirà a portare il suo approccio in pratica e le parti interessate lo ascolteranno, questo potrebbe essere un passo fondamentale per trovare talenti sottovalutati e gettare le basi per un ritorno in Serie A. È ancora giovane, ma ha molta esperienza in diversi ruoli".