AlbinoLeffe, Arceci: "Serve continuità per 90 minuti. Contro l’Ospitaletto impegno cruciale"

L’AlbinoLeffe torna all’AlbinoLeffe Stadium con l’obiettivo di dare seguito al buon pareggio ottenuto a Crema contro la Pergolettese. I bergamaschi, tredicesimi con 17 punti, ospiteranno lunedì 8 dicembre l’Ospitaletto Franciacorta, sedicesimo a quota 15, in uno scontro diretto che può pesare in modo significativo sulla corsa salvezza del Girone A.

A presentare la sfida è il vice allenatore Simone Arceci, chiamato ancora una volta a sostituire in panchina lo squalificato Lopez. Il tecnico sottolinea la necessità di alzare l’asticella della continuità dopo la solidità mostrata nella recente trasferta:

“Dobbiamo affrontare la partita con fiducia, coraggio e consapevolezza, portando in campo quanto facciamo ogni giorno in allenamento. La prestazione del primo tempo a Crema deve diventare il nostro standard per 90 minuti: pulizia tecnica, riaggressione ed energia devono essere il filo conduttore del match. Abbiamo lavorato per ottenere un risultato importante e regalare una gioia ai nostri tifosi”.

Arceci conosce bene anche l’avversario, che ha mantenuto struttura e staff tecnico dopo la promozione dalla Serie D:

“L’Ospitaletto è una squadra organizzata, con un’identità precisa. Abbiamo studiato punti di forza e possibili punti deboli, ma abbiamo lavorato molto anche su noi stessi. Sappiamo che ci saranno tante partite nella partita e dobbiamo essere pronti a soffrire tutti insieme quando servirà, come nel nostro DNA”.

Capitolo assenze: il tecnico conferma alcune defezioni pesanti, ma c’è almeno una buona notizia.

“Avremo ancora assenze importanti, ma rientra Samuele Parlati tra i convocati”, annuncia Arceci.