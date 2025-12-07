Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

AlbinoLeffe, Arceci: "Serve continuità per 90 minuti. Contro l’Ospitaletto impegno cruciale"

AlbinoLeffe, Arceci: "Serve continuità per 90 minuti. Contro l’Ospitaletto impegno cruciale"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 22:04Serie C
Alessandra Stefanelli

L’AlbinoLeffe torna all’AlbinoLeffe Stadium con l’obiettivo di dare seguito al buon pareggio ottenuto a Crema contro la Pergolettese. I bergamaschi, tredicesimi con 17 punti, ospiteranno lunedì 8 dicembre l’Ospitaletto Franciacorta, sedicesimo a quota 15, in uno scontro diretto che può pesare in modo significativo sulla corsa salvezza del Girone A.

A presentare la sfida è il vice allenatore Simone Arceci, chiamato ancora una volta a sostituire in panchina lo squalificato Lopez. Il tecnico sottolinea la necessità di alzare l’asticella della continuità dopo la solidità mostrata nella recente trasferta:
“Dobbiamo affrontare la partita con fiducia, coraggio e consapevolezza, portando in campo quanto facciamo ogni giorno in allenamento. La prestazione del primo tempo a Crema deve diventare il nostro standard per 90 minuti: pulizia tecnica, riaggressione ed energia devono essere il filo conduttore del match. Abbiamo lavorato per ottenere un risultato importante e regalare una gioia ai nostri tifosi”.

Arceci conosce bene anche l’avversario, che ha mantenuto struttura e staff tecnico dopo la promozione dalla Serie D:
“L’Ospitaletto è una squadra organizzata, con un’identità precisa. Abbiamo studiato punti di forza e possibili punti deboli, ma abbiamo lavorato molto anche su noi stessi. Sappiamo che ci saranno tante partite nella partita e dobbiamo essere pronti a soffrire tutti insieme quando servirà, come nel nostro DNA”.

Capitolo assenze: il tecnico conferma alcune defezioni pesanti, ma c’è almeno una buona notizia.
“Avremo ancora assenze importanti, ma rientra Samuele Parlati tra i convocati”, annuncia Arceci.

Articoli correlati
AlbinoLeffe, anche Longo saluta il club. L'attaccante ha risolto il suo contratto... AlbinoLeffe, anche Longo saluta il club. L'attaccante ha risolto il suo contratto
Lecco, lo stadio è un rebus: Aliberti tratta con l'AlbinoLeffe per trasferirsi a... Lecco, lo stadio è un rebus: Aliberti tratta con l'AlbinoLeffe per trasferirsi a Zanica
AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"... AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"
Altre notizie Serie C
AlbinoLeffe, Arceci: "Serve continuità per 90 minuti. Contro l’Ospitaletto impegno... AlbinoLeffe, Arceci: "Serve continuità per 90 minuti. Contro l’Ospitaletto impegno cruciale"
Triestina, Tesser: "Non abbiamo fatto ancora nulla. Contro la Giana massima concentrazione"... Triestina, Tesser: "Non abbiamo fatto ancora nulla. Contro la Giana massima concentrazione"
Serie C, Ravenna al cardiopalma: Okaka decisivo. Bene Benevento e Cosenza Serie C, Ravenna al cardiopalma: Okaka decisivo. Bene Benevento e Cosenza
Il Pineto piange la scomparsa di Di Gregorio: storico giocatore e fra i fautori della... Il Pineto piange la scomparsa di Di Gregorio: storico giocatore e fra i fautori della rinascita
Union Brescia, è crisi: il club valuta l'esonero di Diana. Ferretti: "Prestazione... Union Brescia, è crisi: il club valuta l'esonero di Diana. Ferretti: "Prestazione intollerabile"
Trapani, Aronica: "Sono molto soddisfatto della prestazione in uno stadio difficile"... Trapani, Aronica: "Sono molto soddisfatto della prestazione in uno stadio difficile"
Salernitana, Raffaele: "E' un momento in cui non siamo fortunati, Inglese infelice"... Salernitana, Raffaele: "E' un momento in cui non siamo fortunati, Inglese infelice"
Serie C, pari Vicenza, cade il Brescia nel derby. La Ternana espugna il Curi Serie C, pari Vicenza, cade il Brescia nel derby. La Ternana espugna il Curi
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
4 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
5 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Insulti sessisti alla madre di Hermoso, Folorunsho si scusa: "Non posso fare altro"
Immagine top news n.1 Lazio, Sarri: "Gila? Ha detto all'arbitro che non è di alto livello. Fabbri permaloso"
Immagine top news n.2 Juventus, tensione nell'arrivo al Maradona: pullman bianconero preso a sassate
Immagine top news n.3 Lazio-Bologna 1-1, le pagelle: Isaksen squalo, Odgaard di rapina. Ravaglia saracinesca
Immagine top news n.4 Non c'è Vlahovic? Spalletti senza centravanti: è una bocciatura per David e Openda
Immagine top news n.5 Polemiche, rosso a Gila e superman Ravaglia: il Bologna stoppa la Lazio, 1-1 all’Olimpico
Immagine top news n.6 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
Immagine top news n.7 Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Yildiz falso 9, out David e Openda. Elmas dal 1'
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Giulini: "In bocca al lupo a Felici, non ce lo aspettavamo così grave. Mercato? Vedremo"
Immagine news Serie A n.2 Segna sempre Hojlund: il Napoli torna in vantaggio al 79', Juventus sotto 2-1
Immagine news Serie A n.3 Ha saltato il Bologna per diventare papà. Lazio, gli auguri a Pellegrini: "È nato Sebastiano"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Gilardino: "Non abbiamo parlato di mercato. Infortunati? Domani out in tre"
Immagine news Serie A n.5 La Juventus pareggia al 59': Napoli raggiunto sull'1-1 grazie a un gol di Yildiz
Immagine news Serie A n.6 Fischi su Spalletti e sassate sulla Juve, Gila a Fabbri: "Sei scarso". Le top news delle 22
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "Niente da rimproverare ai miei ragazzi"
Immagine news Serie B n.2 Bari-Pescara, i convocati di Gorgone: c'è il rientro di Squizzato
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Carrarese 3-2, le pagelle: Coda mantiene in vita i blucerchiati
Immagine news Serie B n.4 Serie B, gol e spettacolo a Marassi: la Sampdoria ribalta la Carrarese 3-2
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Roberts: "Confermo il mio impegno, fiducia in un'inversione di tendenza"
Immagine news Serie B n.6 Bari-Pescara, i convocati di Vivarini: rientra Maggiore. out Bellomo, Darboe e Pereiro
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, Arceci: "Serve continuità per 90 minuti. Contro l’Ospitaletto impegno cruciale"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Tesser: "Non abbiamo fatto ancora nulla. Contro la Giana massima concentrazione"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Ravenna al cardiopalma: Okaka decisivo. Bene Benevento e Cosenza
Immagine news Serie C n.4 Il Pineto piange la scomparsa di Di Gregorio: storico giocatore e fra i fautori della rinascita
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, è crisi: il club valuta l'esonero di Diana. Ferretti: "Prestazione intollerabile"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Aronica: "Sono molto soddisfatto della prestazione in uno stadio difficile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?