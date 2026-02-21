Lecco, Valente: "Il conto si fa dopo 38 giornate, noi proviamo a fare il meglio possibile"

In vista della sfida contro l'AlbinoLeffe, il tecnico del Lecco Federico Valente ha commentato in conferenza stampa: "Il conto si fa dopo 38 giornate, noi proviamo a fare il meglio possibile - riportano i colleghi di leccochannelnews -. Rivedendo la partita, abbiamo fatto una gara intensa e di voglia: rifaccio i complimenti alla squadra.

Sui due gol avremmo potuto difendere meglio, sono principi che alleniamo e i giocatori hanno fatto un’analisi al top di quelle situazioni. L’Albinoleffe si è ripresa dopo un momento difficile: fanno tanti gol e ne prendono tanti, ci aspettiamo una gara aperta come dimostrato dalla gara d’andata. Oggi firmerei per l’1-0.

Non mi faccio solo condizionare dal risultato, l’ultima partita nel secondo tempo abbiamo preso due tiri e due gol: su quei dettagli bisogna lavorare, il nostro gioco nasce dalla fase difensiva e i ragazzi lo sanno, vogliono giocare la partita senza prendere gol. Mi danno tanto fastidio quei sei gol presi in casa: ci sta essere stanco con un uomo in meno, ma ci sono principi che valgono comunque. Sono consapevole di quello che manca".